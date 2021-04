Mihajlovic volta pagina: "All'andata contro la Roma sbagliai io. Ora è un Bologna diverso"

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa ha parlato della gara contro la Roma tornando anche sul pesante ko dell'andata per 5-1: "Sono cambiate tante cose da dicembre, e spero siano cambiate in meglio. Prendere 5 gol in 45' è un po' troppo, ma come ho detto è stata colpa mia, non avevo preparato io bene la partita. Sicuramente domani non succederà questo. Rispetto all'andata, noi domani saremo molto meglio fisicamente, mentalmente, dal punto di vista del coraggio e della consapevolezza del gioco. Sono più propositivo rispetto a un girone fa. Mi aspetto una grande prestazione da parte nostra. Noi giochiamo sempre per vincere, mai per non perdere. Se guardo la mia squadra, credo che ci siano molte differenze, in meglio"

