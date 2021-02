Milan, analisi del crollo a La Spezia. Problema mentale che Pioli dovrà eliminare

Il Milan è crollato a La Spezia e ha sprecato una grossa chance nella corsa al titolo. Nulla di estremamente compromettente, perché la stagione è ancora lunga, ma una sconfitta così pesa e brucia parecchio. Aver perso ter degli ultimi otto impegni di campionato nel 2021 evidenzia che i rossoneri sono arrivati a questo momento della stagione con qualche problema di troppo, probabilmente più sotto la tenuta mentale che atletica. Stefano Pioli ha più volte dichiarato che non ha ravvisato cali di tensione durante gli allenamenti che hanno portato il Milan a La Spezia, ma la squadra che si è vista in campo non è la stessa che ha dominato per un anno. Dunque la tesi che ha proposto Alessio Romagnoli potrebbe essere la più accreditata. Il capitano del Milan a fine partita ha dichiarato che i giocatori hanno sottovalutato l’impegno, magari pensando di vincere facile contro i ragazzi di Vincenzo Italiano. Così non è stato. Il Milan ha incassato la sconfitta e da oggi si comincerà ad analizzare nel dettaglio cosa non ha funzionato, passando in rassegna tutti gli errori che hanno caratterizzato la sconfitta. Dalla forma non eccezionale di alcuni giocatori come Bennacer e Calhanolgu, dalla mancanza di alternative e di idee quando il Milan trova una squadra che pressa dall’inizio alla fine del match (problema già riscontrato contro l’Atalanta e il Lille), e poi di un approccio mentale sbagliato alla partita. Il Milan non può permettersi questi cali di tensione in un momento così delicato della stagione, quando alle porte ci sono gli scontri diretti con Inter e Roma. Tocca all’allenatore correggere questo difetto di tenuta mentale che nelle ultime settimane si è palesato più del dovuto.