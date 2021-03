Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez in gruppo: verso il recupero per il Napoli

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Nella giornata di oggi sia Theo Hernandez che Hakan Calhanoglu hanno infatti lavorato in gruppo e vanno verso il recupero per il posticipo di San Siro. Ancora a parte invece Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli: difficile che possano essere a disposizione per la partita contro i partenopei.