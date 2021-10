Milan, con Maignan ko spazio a Tatarusanu col Verona? I numeri del rumeno in rossonero

vedi letture

A causa dell'infortunio subito da Mike Maignan, il posto del francese tra i pali della porta del Milan sarà occupato nelle prossime partite dal secondo portiere rossonero Ciprian Tatarusanu (a meno che il club non opti per un'operazione di mercato last minute, clicca qui). L'estremo difensore rumeno - sottolinea Milannews.it che ripercorre i numeri raccolti finora - ha disputato 5 partite in rossonero, di cui una in Serie A nella passata stagione contro la Roma (3-3 il risultato finale); le altre 4 gare sono equamente divise tra Europa League e Coppa Italia, nella quale giocò titolare il derby dei quarti di finale dello scorso anno.