Milan, Hauge e la Serie A: "Non è stato semplice, ma il club ed i compagni mi hanno aiutato"

Nel corso dell'intervista concessa a Eurosport Norway, l’esterno del Milan Jens-Petter Hauge ha parlato del suo impatto con il calcio italiano: "Non è mai facile quando da un momento all'altro lasci il tuo Paese - evidenzia Milannews.it - dove hai sempre vissuto e giocato, per trasferirti in un calcio più difficile. Non è stato semplice, ma il club ed i compagni mi hanno aiutato da subito".