Milan, Ibrahimovic: "Smettere? Quando vedrò un giocatore più forte di me lo farò"

Zvonimir Boban, in una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha detto che Zlatan Ibrahimovic dovrebbe smettere. L'attaccante del Milan, sempre in esclusiva per il quotidiano, ha ribadito senza mezzi termini, alla sua maniera: "Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l'ho visto...".