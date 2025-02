Milan, Ibrahimovic sui rinnovi: "Con Maignan, Reijnders e Theo tutto sotto controllo"

Alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Champions League al 'Meazza' di Milano contro il Feyenoord (andata conclusa 1-0 per gli olandesi) Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, attraverso i microfoni di SkySport, ha parlato anche delle trattative in corso per i rinnovi di contratto di Mike Maignan, Tijani Reijnders e Theo Hernandez:

“Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo. Tutti e tre sono molto contenti al Milan e vogliono continuare al Milan. Più di questo non c’è”.

Il dirigente rossonero, poi, parla anche della possibilità di una permanenza di Joao Felix anche oltre il termine di questa stagione: “Tutto è possibile. Dobbiamo farlo stare bene, sta giocando bene, è solo l’inizio. Dopo il campionato se ne parla, ma per noi tutto è possibile”.

Infine l'ex centravanti rossonero commenta i suoi primi 14 mesi da dirigente: “Sono sempre rilassato. Passo per passo si cresce e si impara. Oggi ho coperto i capelli grigi (ride, ndr). Ogni giorno ha la sua dinamica, ti svegli e hai 50 messaggi. Imparo tanto, do tanto anche. Guardi il calcio da un altro angolo, non solo dal punto individuale di un calciatore. Ora devo essere più aperto. Ho colleghi bravi, parliamo tutti i giorni. Parlo più con loro che con mia moglie. Se è buono non lo so, vediamo se tra qualche mese rimane così. Scherzo (ride, ndr)”.