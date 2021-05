Milan in Champions, Pioli: "Siamo tornati nella nostra casa. Successo di un grande gruppo"

Queste le parole di Stefano Pioli, riportate dal profilo Twitter del Milan, all'indomani della qualificazione della sua squadra in Champions League: "Siamo tornati nella nostra casa. Le difficoltà ci hanno fortificato e passo dopo passo siamo cresciuti. Questo è il successo di un grande gruppo che ha una sua identità di gioco. Grazie al club che ci ha fatto lavorare in modo spettacolare, grazie ai dirigenti, all'area tecnica, ai giocatori, ai collaboratori e a tutti i tifosi che ci hanno dimostrato quanto vale il Milan".

🗣️ "We have returned home. Thanks to the Club which allowed us to work in an exceptional way; thanks to the directors, the technical area, the players and staff, and all the fans who have shown us how important AC Milan is."#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/Ov5qCeXrmr

