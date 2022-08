Milan, Kjaer: "Felice di essere tornato. Non ci aspettavamo un Sassuolo così difensivo"

Simon Kjaer ai microfoni di DAZN:

Che sensazione provi dopo questo ritorno in campo?

"270 giorni son tanti, tanto lavoro e sacrifici. Son contento di essere tornato".

Sei uscito e ti sei messo un po' di ghiaccio sulla coscia. Come stai?

"Sto bene, però diciamo che questa decisione se avessi avuto 24 anni non l'avrei presa. Avevo paura di stirarmi e ho preso questa decisione qua. Ora spero che Florenzi non si sia fatto troppo male".

Qual è stata la cosa più complicata da affrontare

"Gestirti è più difficile, ma mi sono sentito molto bene in tutte le parti del gioco. Manca un po' il cominciare a parlare un po' di più".

Sulla partita

"Ovviamente dovevamo vincere. Abbiamo fatto meglio di loro ma è una sorpresa che il Sassuolo abbia giocato così, tutti dietro e contenti di fare un punto. A noi è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio e su quello dobbiamo lavorare".

Sulla strategia di gioco

"Abbiamo lavorato tanto per sfruttare la profondità dei giocatori che abbiamo. C'è ancora da leggere il gioco e gestire meglio. Loro hanno difeso molto bene, stando in 11 dietro".

Sull'infortunio di Berardi

"Quando passi così tanto tempo fuori non vuoi mai che qualcuno si faccia male. Vogliamo tutti i migliori in campo e Berardi è il migliore".