Milan, la clausola di Leao non è più valida: il Chelsea dovrà sedersi al tavolo coi rossoneri

Anche il Corriere della Sera parla nella sua edizione odierna del pressing del Chelsea per Rafael Leao. Secondo il quotidiano, pur riscontrando un forte interesse dei Blues, per l'attaccante portoghese non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale negli uffici di via Aldo Rossi.

Anche la sua clausola da 150 milioni di euro, al momento, non è esercitabile poiché questa può essere pagata solo nelle prime due settimane di luglio. Se il club inglese vorrà comprare Leao, dovrà quindi sedersi al tavolo con il "Diavolo", comunque poco interessato a cedere uno dei suoi migliori calciatori in rosa a poche ore dalla fine del calciomercato.