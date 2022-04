Milan, la trattativa per la cessione iniziata un mese fa. Investcorp costruisce uno stadio suo?

Il Milan può cambiare proprietà in tempi brevi. È degli ultimi giorni la notizia dell'interesse del fondo Investcorp nei confronti del club rossonero. Tuttosport ricostruisce i passaggi dell'affare, che in questo momento è nella fase della due diligence e potrebbe arrivare al closing entro la fine del campionato. I contatti tra il fondo del Bahrain ed Elliot sarebbero iniziati circa un mese fa, mentre l'esclusiva a trattare durerà altre due settimane, al termine delle quali è lecito attendersi la definizione.

Questione stadio. Tra i temi centrali, ovviamente, lo stadio. Che sia o meno al posto del nuovo San Siro: sul tema, è in corso un dibattito pubblico promosso dal Comune di Milano per discutere eventuali accorgimenti rispetto al progetto "la Cattedrale". Non è escluso, scrive il quotidiano, che, una volta acquistato il Milan, Investcorp possa sganciarsi dall'Inter e costruire un impianto tutto suo.