Milan, passi avanti con il Bordeaux per Yacine Adli: le ultime sulla trattativa

Yacine Adli è diventato nelle ultime ore un obiettivo primario del Milan e si sta avvicinando a grandi passi a Milanello: secondo quanto appreso da Milannews.it, ci sono stati infatti ulteriori passi avanti nella trattativa tra il club rossonero e il Bordeaux. L'affare non è ancora chiuso, in quanto ci sono ancora dei dettagli da limare, in primis trovare l'intesa economica sulla parte fissa e sui bonus che il Diavolo dovrà versare nelle case dei francesi. Adli, cresciuto nel PSG prima di trasferirsi a Bordeaux dove è esploso attirando l'attenzione di diversi top club, potrebbe essere l'innesto di qualità chiesto da Pioli in mezzo al campo: il Milan lo vede infatti più come centrocampista che come trequartista. Il dialogo tra le parti è molto fitto in queste ore, il giovane francese classe 2000 si sta avvicinando a grandi passi al club rossonero.