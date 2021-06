Milan, piace Vlasic del CSKA Mosca. L'Everton però punta a riacquistarlo

Tra i nomi recentemente accostati al Milan per la prossima sessione di mercato figura anche il trequartista Nikola Vlasic. Il talento del CSKA Mosca sarà un'idea percorribile per il Milan solo in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu. Secondo quanto riporta il Daily Star, sul giocatore ci sarebbe l'interesse dell'Everton, squadra in cui il croato ha già giocato.