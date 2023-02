Milan, Pioli annuncia: "Nelle prossime difesa a tre. Ma il problema non è il modulo..."

"Nelle prossime giornate difesa a tre sicuramente, poi come svilupperemo la fase offensiva dipenderà". Il 3-5-2 non ha dato al Milan i frutti sperati, ma Stefano Pioli confermerà questo assetto difensivo anche in futuro. Anche se non è fa una questione di modulo: "In questo momento credo sia bene cercare di essere una squadra e non credo dipenda dal sistema di gioco".

Il Milan ha perso la voglia di stupire?

"Sicuramente siamo un po' più pesanti mentalmente, meno leggeri e meno entusiasti. Questo sì. E si vede... Però dobbiamo essere forti, capire che questi momenti si superano con grande fiducia, volontà e determinazione. La prossima occasione ce l'abbiamo tra qualche giorno".

