Milan, Pioli: "La nota veramente dolente è la ricaduta di Bennacer. Speravamo non rischiasse"

vedi letture

"La nota veramente dolente è la ricaduta di Bennacer". Nell'intervista rilasciata a Sky dopo il 2-2 di Belgrado, Stefano Pioli ha commentato il KO del centrocampista algerino: "Pensavamo di aver fatto tutto per non correre più rischi, purtroppo invece ha sentito qualcosa. Questo è l'aspetto molto negativo della serata. È un peccato. Spiace per il ragazzo che ha lavorato tanto per darci una mano".