Milan, Pioli sull'assenza di Ibrahmovic: "Un affaticamento, non so se con la Lazio ci sarà"

Stefano Pioli non ha dato indicazioni sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic nel prossimo match di campionato contro la Lazio, crocevia Champions fondamentale dopo la sconfitta di oggi a San Siro contro il Sassuolo. "Oggi - ha detto l'allenatore del Milan in conferenza stampa - non poteva giocare, ha un affaticamento. Spero che ci sia contro la Lazio, ma in questo momento non lo so".