Milan primo, Leao decisivo: "C'è un'ansia buona in questo rush finale. L'Inter? Non la guarderò"

Rafael Leao, uomo partita di Milan-Fiorentina, ha commentato a caldo DAZN: "Il momento più bello di un calciatore è segnare un gol decisivo. La cosa più importante è la vittoria, perché abbiamo creato tanto ma forse è venuta un po' di ansia. Era come una finale, ora ne abbiamo altre da vincere".

C'è ansia in questa corsa al titolo?

"Una ansia buona, siamo in un momento fantastico. Dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere l'obiettivo".

Cosa serve per raggiungere l'obiettivo?

"Cerchiamo di fare quel che il mister chiede, con voglia di fare meglio, di sacrificarsi per i compagni e se lo fai arrivano i risultati".

Fra poco Udinese-Inter. La guarderai?

"No, noi guardiamo sempre il nostro".