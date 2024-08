Milan, resiste l'idea Rabiot ma vanno fatti quadrare i conti. Alternativa Manu Koné

La Gazzetta dello Sport distribuita oggi in edicola fa il punto sulle mosse del Milan in questi ultimi giorni di mercato estivo, concentrandosi più che altro sul reparto di centrocampo. In primis resiste l'idea Adrien Rabiot (29 anni), per quanto secondo la rosea con contenute percentuali in merito alla buona riuscita.

Se dovesse uscire Ismael Bennacer, soprattutto, il Diavolo andrebbe alla ricerca di un nuovo interprete per la propria mediana e il francese ex Juventus ha diversi aspetti che sostengono la sua candidatura. Nell'ultimo anno però Rabiot ha preso oltre 7 milioni di euro netti dalla Vecchia Signora e per il suo futuro cerca un contratto ancora più ricco, forse su parametri troppo elevati per le attuali idee del club rossonero. Se un punto d'intesa non sarà raggiungibile, scrive il quotidiano, il Milan valuterà altre opzioni.

In primis quella che porta a Manu Kone (23 anni) del Borussia Monchengladbach, con il quale i rossoneri hanno già raggiunto un accordo in merito ai termini del contratto. Rimane da raggiungere invece un'intesa con la società tedesca, che prosegue nel chiedere 20 milioni di euro. Un altro innesto a centrocampo, comunque, nelle idee del Milan dovrà esserci da qui alla serata di venerdì.