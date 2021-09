Milan, Saelemaekers: "Siamo competitivi, vogliamo vincere. La fiducia di Pioli mi fa crescere"

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-0 contro il Venezia: "Ho provato ad aiutare la squadra e ce l'ho fatta, ma il merito per i tre punti non è solo mio. Siamo competitivi e vogliamo vincere, spero che si possa fare qualcosa di bello già in questa stagione: non cominciamo la stagione per arrivare secondi o terzi, partita dopo partita vedremo dove sarà possibile arrivare".

Sei migliorato grazie a Pioli o alle tue qualità?

"Grazie ad entrambe le cose. La fiducia che mi dà il mister mi fa crescere, ma sto migliorando anche grazie alla squadra perché nello spogliatoio ci aiutiamo a vicenda".

Hai la responsabilità di dare equilibrio alla squadra nei momenti difficili...

"Sì, ho delle caratteristiche più difensive di Leao e di Rebic. Pioli mi fa giocare in un ruolo meno offensivo rispetto a loro ma mi fa anche attaccare e questo mi piace".