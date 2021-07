Milan, serve un'accelerata per Vlasic. Lo Zenit ha offerto 25 mln, nodo formula per i rossoneri

Nikola Vlasic vuole il Milan, e questa non è certo una novità, ma adesso i rossoneri devono fare uno scatto se non vorranno vederlo sparire dalla lista degli obiettivi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo Zenit San Pietroburgo ha infatti presentato un'offerta da 25 milioni di euro al CSKA Mosca, che vista la crisi finanziaria potrebbe mettere da parte la rivalità e cedere il giocatore ai nemici russi. In tutto questo Maldini e Massara possono contare sulla volontà del calciatore, ma il CSKA non aprirà al prestito con diritto di riscatto, visto che lo Zenit pagherebbe tutto subito. O acquisto a titolo definitivo o prestito con riscatto obbligatorio: queste le condizioni dei proprietari del cartellino di Vlasic, che pur di andare al Milan si accontenterebbe anche di meno di quanto gli offrirebbe il club di San Pietroburgo per l'ingaggio.