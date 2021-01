Napoli, buone notizie anche da Mertens: rientra in gruppo e svolge l'intera seduta coi compagni

Oltre alle buone notizie su Victor Osimhen, il Napoli può sorridere anche per Dries Mertens. Come reso noto dal club azzurro nel report della seduta odierna, l'attaccante è rientrato in gruppo e ha svolto l'intera seduta coi compagni. Ieri il belga si era allenato a parte in quanto sentiva ancora qualche fastidio alla caviglia che l'aveva messo fuorigioco per circa un mese da metà dicembre a metà gennaio.