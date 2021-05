Napoli, confermata la scelta di ADL: si avvicina l'annuncio di Spalletti

La pole della giornata di ieri è stata confermata e concretizzata. Luciano Spalletti viaggia verso la panchina del Napoli ed ormai non sembrano esserci più particolari ostacoli all'annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis. Ieri i legali che stanno curando la posizione dell'allenatore hanno ricevuto anche la bozza dell'accordo biennale, che stanno valutando nei dettagli, e salvo particolari dietrofront è questione di tempo per la firma ed il classico tweet presidenziale per ufficializzare il nuovo allenatore dopo l'addio di Rino Gattuso.

Ieri le parti hanno lavorato anche alla composizione dello staff di Spalletti, lo stesso si farà nella giornata di oggi, ma anche alla lunga parte dedicata ai diritti d'immagine. Difficile che una scelta chiara della società possa saltare per quelli che alla fine restano aspetti secondari. La scelta della società è stata chiara e, una volta probabilmente percepita l'enorme concorrenza che stava per scatenarsi per Allegri, De Laurentiis ha proseguito a scorrere la propria lista (di cui faceva parte qualche posizione più sotto anche Galtier, ad esempio, come assicurato dal tecnico stesso).