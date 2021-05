Napoli, entourage Lozano: "Vorrebbe più minutaggio. Lui e Gattuso come soldato e generale"

Rodrigo Obregon, suocero e membro dell'entourage di Hirving Lozano, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sull'attaccante messicano del Napoli: "Lozano si è ripreso. Ho parlato con Hirving ieri, mi ha detto di stare benissimo e di sentirsi recuperato. Gli dispiace perché vorrebbe più minutaggio al momento, quando sente che sta per arrivare la giocata importante già deve uscire dal campo. Vorrebbe ritrovare un po' di ritmo, ma è molto contento del suo stato fisico, l'infortunio è stato un po' un peccato. Liti con Gattuso? Sono due personalità forti. È un rapporto come quello tra un generale e il soldato, Hirving ha massimo rispetto per lui. Il fatto che siano arrivati al faccia a faccia dimostra proprio il rapporto forte che c'è tra i due. Si tratta di un rapporto molto produttivo che ha fatto crescere Lozano e che si porterà sempre con sé nel suo futuro", le sue dichiarazioni.