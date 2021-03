Napoli, Fonseca resta tra i papabili per sostituire Gattuso: stasera De Laurentiis osserverà

Tra i nomi che il Napoli ha sul suo taccuino per la prossima stagione, per quel che riguarda la panchina, c'è anche Paulo Fonseca. E Aurelio De Laurentiis sfrutterà Roma-Napoli di stasera per osservarlo, secondo il Corriere del Mezzogiorno. In tribuna, all'Olimpico, ci sarà anche il presidente azzurro, che come sempre nelle ultime settimane, e farà visita alla squadra prima della gara. Dagli spalti il patron guarderà con occhio interessato anche Fonseca, uno dei nomi più papabili in questo momento per il futuro prossimo.