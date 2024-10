Napoli, 'Forrest Gump' McTominay: nessuno come lui in A per media di km percorsi

Il Napoli si gode Scott McTominay, che in campo corre senza sosta e soprattutto è determinante per le sorti azzurre. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo 7 giornate di campionato lo scozzese è primo per la media dei chilometri percorsi in Serie A: 12,815 km con la Juventus, alla sua prima da titolare, 12,353 contro il Monza e 12,4 nell’ultima prima della sosta contro il Como per una media di 11,911 a partita.

Alle sue spalle, sul podio di quelli che corrono di più, ci sono Remo Freuler del Bologna (11,742) e a Robin Gosens della Fiorentina (11,730). Un tuttocampista, che sa fare le due fasi con intensità, ritmo e aggressività e sa fare pure gol. In questi suoi primi mesi napoletani, si sta specializzando nelle reti lampo: ha infatti segnato appena entrato nel match di Coppa Italia contro il Palermo e 25 secondi dopo il fischio d'inizio dell'ultima sfida di campionato contro il Como.

Acquistato dal Manchester United per 30 milioni di euro, si sta già candidando per essere il miglior colpo dell'estate: non solo del Napoli, ma dell'intera Serie A. Conte, che per idea di gioco vuole che tutti si spendano al massimo per 90 e più minuti, è già calcisticamente pazzo di lui. Non a caso, nella top 20 della media chilometri percorsi, ci sono altri tre azzurri: Anguissa è 13° (11,243 km), Di Lorenzo è 14° (11,142) e Lobotka è 20° (11,024).