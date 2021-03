Napoli, Gattuso attende i nazionali e prepara due formazioni per Crotone e Juventus

Rino Gattuso vuole riprendere il discorso interrotto dalle nazionali. L'obiettivo è proseguire la corsa Champions con il trend precedente allo stop, con tre vittorie di fila e quattro nelle ultime cinque, e per questo il tecnico del Napoli pianifica anche il rientro degli 11 azzurri impegnati in nazionale studiando le rotazioni per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati con Crotone e l'atteso recupero con la Juventus.

Oltre a monitorare il minutaggio dei singoli azzurri, con un occhio particolare al rientrante Lozano, ad Insigne che rischia di essere spremuto ed a Mertens che ha subito una botta alla spalla, Gattuso deve fare i conti anche con i rientri visto l'impegno col Crotone al sabato. Ben 7 azzurri rientreranno alla base al giovedì, a due giorni dal match: è il caso degli italiani, Insigne, Di Lorenzo e Meret, ma anche di Elmas, Zielinski, Fabian e Hysaj. In anticipo invece al mercoledì Osimhen, Mertens, Lozano e Koulibaly (che però è squalificato per il Crotone). Intanto la sosta ha restituito al tecnico altri recuperi: Lobotka, Rrahmani e Petagna, questi ultimi due alla ripresa (in programma domani) dovrebbero svolgere allenamento interamente in gruppo.