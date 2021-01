Napoli, Gattuso: "Difficile parlare di questa partita. Siamo troppo nervosi e perdiamo la testa"

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro lo Spezia: "Non so se è una questione di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato tanto, è difficile parlare di questa partita ma dobbiamo capire che cosa succede. I tiri in porta li facciamo, siamo una delle squadre in Europa che creano di più. Ci mancano Osimhen e Mertens ma non basta a spiegare, siamo troppo nervosi, perdiamo la testa e alla prima difficoltà commettiamo troppi errori. Non penso che sia solo sfortuna, dobbiamo stare sul pezzo e annusare prima il pericolo".

A breve il servizio completo.