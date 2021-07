Napoli, il dottore che ha visitato Demme a Dimaro: "Serve una terapia di 4-6 settimane"

vedi letture

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il medico Bernardo Pizzolla - il primo a visitare Diego Demme in Trentino - ha parlato dell'infortunio del centrocampista azzurro: "Abbiamo subito riscontrato una lieve instabilità clinica quando l'ho visitato. Abbiamo immediatamente eseguito una risonanza magnetica, da cui è emersa la presenza di una lesione che non dovrebbe richiedere, come ha confermato anche la visita di Villa Stuart, un intervento chirurgico - riporta TuttoNapoli.net -. I tempi di recupero? Solitamente le lesioni, seppur di alto grado, richiedono un'assistenza di tipo conservativo, non chirurgico, con un tutore di circa sei settimane. I tempi di recupero sarebbero gli stessi sia con l'intervento chirurgico che senza. Serve una terapia di 4-6 settimane, più la riabilitazione. In tutto credo che bisognerà attendere la fine di settembre, ci vorranno un paio di mesi di inattività completa".