Napoli in crisi? 7 sconfitte sono tante. Ma gli infortuni (e il Covid) restano un fattore

Il Napoli e il suo allenatore Gennaro Gattuso arrivano alla sfida contro la Juventus di oggi con diversi problemi, almeno dal punto di vista ambientale. Una fetta della tifoseria non è soddisfatta del lavoro dell'allenatore e lo stesso Aurelio De Laurentiis ha bloccato i discorsi già ampiamente avviati per il rinnovo del contratto, ha quindi preso tempo e ha seriamente valutato la posizione dell'allenatore andando addirittura a sondare altri tecnici. Segnali che, sommati agli ultimi risultati, parlano di una squadra per certi aspetti in grossa difficoltà. Nel dettaglio, in questa stagione gli azzurri in Serie A hanno vinto 12 gare, ma il dato delle 7 sconfitte in un certo senso fa riflettere e pure preoccupare, anche se i numeri riguardanti gol fatti (44) e gol subiti (21) sono fra i migliori del campionato.

In Coppa Italia è arrivata l'eliminazione con l'Atalanta, ma tutto sommato epilogo che può starci in una semifinale contro una delle formazioni più in forma del momento. In Europa League, invece, il Napoli è ancora pienamente in corsa con la doppia sfida non certo impossibile contro il Granada che è sempre più vicina. Il tutto, giusto sottolinearlo, con tanti e diversi infortuni (o stop per Covid) che certamente hanno frenato in modo importante la crescita della squadra e lo sviluppo delle idee di calcio di Gennaro Gattuso. Una fotografia realistica del Napoli di oggi, che fra poche ore avrà però l'occasione di rispondere a critiche e detrattori. In questo senso, quale sfida migliore di quella con la Juventus?