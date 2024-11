Napoli, indagine per l'affare con Manolas-Diawara con la Roma: Procura FIGC chiede gli atti

vedi letture

La Procura di Roma ha contestato al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis il reato di falso in bilancio per l'acquisto di Kostas Manolas nell'estate del 2019, all'interno delle indagini per la questione Osimhen, ossia per le plusvalenze fittizie, caso per il quale sia il club azzurro che tutta la dirigenza è già stato prosciolto. Ma cosa c'entra Manolas?

Il Napoli pagò alla Roma 36 milioni, la cifra della clausola. L’operazione includeva un movimento inverso, con Diawara che passava dal Napoli alla Roma. Questo scambio ha sollevato sospetti di irregolarità contabili (con atto di chiusura indagini,da parte della Procura di Roma, nel maggio di quest’anno notificata a sei persone oltre alla stessa Roma). Intanto, il procuratore Figc Chinè ha chiesto gli atti alla Procura per decidere il da farsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ma qual era il caso? Tornando indietro di cinque anni troviamo un'operazione totale da trentaquattro milioni di euro. È quanto pagato era stato pagato dal Napoli per Kostas Manolas, difensore della Roma che aveva scritto pagine di storia per i giallorossi, in particolare con il colpo di testa segnato nel 3-0 contro il Barcellona che decise e sovvertì il 4-1 dell'andata, sigillando il passaggio del turno. Una plusvalenza straordinaria per i capitolini che iscrivevano 30 milioni di plusvalenza.