Napoli-Juventus, riecco Speedy Osimhen dal 1': il più veloce della A titolare 3 mesi dopo

vedi letture

E' tornato titolare recentemente, contro l'Atalanta, ma il suo nome al centro dell'attacco nell'undici scelto da Rino Gattuso per una partita in Serie A manca da oltre tre mesi. Era l'8 novembre 2020, Bologna-Napoli, Victor Osimhen giocava l'ultimo match prima dell'infortunio, decidendolo con la rete dell'1-0 finale. Stava per partire il suo calvario, che l'avrebbe tenuto fuori dal 13 novembre per un infortunio in Sierra Leone-Nigeria, fino ad oggi praticamente.

Il più veloce del campionato. Esattamente tre mesi dopo l'ex Lille tornerà titolare anche in Serie A. Quella Serie A che l'ha accolto quest'anno e l'ha già conosciuto come il calciatore più veloce del campionato. Un centravanti capace di sfruttare le sue lunghe leve e raggiungere per due volte i 34 km/h, contro Parma e Atalanta. Nessun altro ci è riuscito, come scrive La Gazzetta dello Sport. Difficile che corra tanto veloce anche oggi, visto che la condizione fisica non è ancora quella di inizio stagione. Ma Rino Gattuso spera di ritrovare il migliore Osimhen quanto prima: il futuro della sua stagione passa anche da qui.