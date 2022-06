Napoli, Meret resta e rinnova: sarà il titolare. Per Ospina futuro in Arabia: c'è l'Al Nassr

Il rebus portiere in casa Napoli è stato risolto. Alex Meret sarà il titolare e questa settimana dovrebbe firmare il rinnovo con gli azzurri fino al 2027. Come scrive La Gazzetta dello Sport sarà quindi l'ex Udinese il nuovo numero di Spalletti, la staffetta con Ospina sarà solo un ricordo. Il Napoli - scrive la rosea - aveva proposto al colombiano un rinnovo a cifre decisamente più basse rispetto all’ultimo ingaggio percepito, ma la proposta non è stata accettata. Il futuro dell'ex Arsenal potrebbe essere in Arabia Saudita: sulle sue tracce c'è infatti l'Al Nassr.