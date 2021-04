Napoli, niente big per il dopo Gattuso: Juric può mettere d'accordo De Laurentiis e Giuntoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non arriverà un big sulla panchina del Napoli dopo l'addio di Gattuso. Giuntoli e De Laurentiis nelle ultime settimane hanno avuto contatti con Rafa Benitez, Sarri e Mazzarri, oltre a qualche chiacchierata con Allegri. Tutti, in un modo o nell'altro, hanno avuto modo di conoscere i modi di fare del presidente e anche i suoi contratti con clausole boomerang. Il sogno resta quello di riportare Sarri in azzurro, ma ci sono divergenze sul progetto. Allegri costa troppo e c'è di mezzo la Juventus. L'indiziato principale adesso è Ivan Juric, che potrebbe mettere d'accordo proprietà e direzione sportiva. Ma non vanno scartati a prescindere i profili di Italiano e De Zerbi.