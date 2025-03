Focus TMW Napoli, Okafor non si è ancora meritato la cifra del riscatto. Billing può restare

vedi letture

Al netto di alcuni giocatori in scadenza di contratto al termine della stagione le cui situazioni dovranno essere affrontate nelle prossime settimane, il Napoli in vista della prossima stagione dovrà risolvere poche questioni legate ad eventuali riscatti dei giocatori nell'attuale rosa a disposizione di Antonio Conte.

Uno degli ultimi arrivati, ovvero il portiere Simone Scuffet, è sbarcato al Maradona in prestito secco all'interno dell'operazione che ha portato Elia Caprile a Cagliari. L'eventuale permanenza del prodotto del settore giovanile dell'Udinese, quindi, dovrà passare da una nuova trattativa col club sardo (che parallelamente ha la possibilità di riscattare il cartellino dello tesso Caprile).

Diverso il discorso di Philip Billing: il centrocampista è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, con l'opzione fissata a 10 milioni di euro. Cifra che, al netto di uno scarso impiego in stagione da parte di Antonio Conte, il Napoli potrebbe decidere di spendere. Quindi l'ultimo arrivato, Noah Okafor: fin qui i problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento, ma nell'ultima parte di stagione potrebbe diventare pedina importante. E a quel punto, il Napoli potrà avere gli elementi giusti in mano per valutare il suo riscatto dal Milan attivando il diritto per 23,5 milioni di euro.