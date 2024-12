Napoli, Olivera: “A Conte devo tanto. Siamo un grande gruppo”

Dopo la vittoria per 1-3 del Napoli contro i friulani al Bluenergy Stadium di Udine, match valido per la 16° giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Mathias Olivera, terzino dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Gli istanti dopo ogni gol sono stati identici. Tutti indicavate la testa. Ci racconti com’è la testa di questa squadra?

“Siamo venuti qui per vincere. Per fortuna dopo il rigore subito abbiamo reagito bene facendo tre gol”.

Avete aspettato Il Mr sotto la curva. Cosa ha di speciale per te questo allenatore?

“Tanto, ci parla tantissimo e noi dobbiamo continuare così a lavorare con umiltà”.

Stai cambiando il tuo ruolo da terzino perché sei uno che spinge molto in attacco?

“Il calcio sta cambiando molto e io devo fare ciò che mi chiede l’allenatore. A me piace molto attaccare l’area e spero di fare presto gol”.

Cosa c’è di diverso nel gruppo quest’anno dopo la scorsa annata?

“Il Mr. vuole la cattiveria, un gruppo unito e umile che lotta assieme. Noi siamo questo un gruppo unito”.