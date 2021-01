Napoli, Osimhen verso il recupero ma il Covid fa slittare il rientro in gruppo

Niente allenamento ieri al centro tecnico di Castel Volturno. Dopo la gara comunque impegnativa con l'Empoli, Rino Gattuso ha concesso una giornata di riposo, ma la squadra è stata comunque insieme. Il tecnico ha voluto tutti a pranzo, ad Ercolano, per diverse ore di relax vissute insieme, col sorriso, provando anche così a superare le tensioni delle ultime gare molto sofferte. Tutti presenti, compreso Arek Milik che il club sta provando a cedere in questi giorni (lunedì il Marsiglia potrebbe rilanciare e superare con i bonus i 10mln di euro), ad eccezione di Victor Osimhen, risultato ancora positivo al Covid dopo il tampone effettuato in giornata.

Un calvario quello dell'attaccante nigeriano, iniziato il 13 novembre con l'infortunio alla spalla con la nazionale, che poi ha coinvolto il braccio ed infine la mano con l'infiammazione di alcuni nervi. Al momento del ritorno a Napoli ad inizio d'anno, per la visita di controllo per controllare i progressi ottenuti nella clinica specializzata in Belgio, Osimhen è risultato positivo, pagando probabilmente i giorni trascorsi in Nigeria per festeggiare il suo compleanno il 29 dicembre e la fine del 2020. In queste due settimane il classe '98 ha informato lo staff medico di ulteriori progressi ed i fastidi - almeno nei tanti km che macina ogni giorno sul tapis roulant - si sono ridotti: in pratica se non fosse per la positività sarebbe probabilmente già in gruppo per ritrovare la condizione. Dovrà attendere (domani è previsto un nuovo tampone), come lui Gattuso che però almeno ha recuperato Mertens: il belga contro la Fiorentina dovrebbe giocare almeno un tempo.