Napoli, Politano esulta: "Una vittoria era quello che volevamo e quello che ci serviva"

Dopo la lunga pausa per le Nazionali, il Napoli ricomincia il suo cammino in campionato come meglio non avrebbe potuto. Battuto per 3-0 il Frosinone al Maradona, dopo 90 minuti meno facili e scontati di quello che potrebbe dire il punteggio. La svolta decisiva attorno alla mezzora del primo tempo, con prima il rigore trasformato da De Bruyne e poi il raddoppio di Lang. Nel finale il tris del belga ex City, autore di una prova magistrale.

Ha giocato solo pochi minuti Matteo Politano, entrato all'81' al posto di un esausto Spinazzola. Dopo la partita, l'esterno azzurro ha festeggiato con un post sul suo profilo Instagram: "Niente è scontato. Una vittoria era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così! Forza Napoli".