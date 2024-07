Napoli, primo approccio per Berardi? La cifra che chiede il Sassuolo

vedi letture

Quale futuro per Domenico Berardi? L'esterno è diventato negli anni il simbolo del Sassuolo, nonché il capitano dei neroverdi: in Emilia Romagna Mimmo è cresciuto ed è diventato il giocatore che è oggi, Campione d'Europa con l'Italia nel 2021 da protagonista. Ora Berardi sta vivendo forse il momento più difficile degli ultimi anni: ha assistito alla retrocessione del club del suo cuore senza poter fare nulla per aiutare i compagni, costretto ai box dal lungo infortunio. Fino a finire al centro di numerose voci di mercato. Dunque ci si chiede: rimarrà al Sassuolo, o vorrà tornare in A? E se volesse tornare, ci sarà qualcuno pronto ad investire su di lui quanto merita, anche se nel pieno del recupero fisico?

Le pretendenti di certo non sembrano mancare e, secondo Radio Punto Nuovo, una di esse ha rotto gli indugi. Secondo quanto si apprende infatti, gli Azzurri si sarebbero decisi per effettuare un primo approccio con il Sassuolo, che intanto ha fissato il prezzo di vendita intorno ai 20 milioni di euro. Le richieste dei neroverdi dunque non sono calate rispetto a quanto circolato. Il Napoli intanto resta alla finestra, concentrandosi sul sistemare le altre priorità, visto che nel reparto avanzato c'è fin troppo affollamento, ad oggi.