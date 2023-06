Napoli, quale futuro per Osimhen? Anche il Real potrebbe muoversi con l'addio di Benzema

vedi letture

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul futuro di Victor Osimhen in vista della calda estate di mercato che vedrà protagonista l'attaccante nigeriano del Napoli. Il presidente De Laurentiis non ha mai nascosto la propria voglia di trattenerlo, ma le big europee si stanno muovendo per portarlo via dal Maradona. Fra queste, per il quotidiano, c'è anche il Real Madrid che nelle prossime ore potrebbe perdere Karim Benzema: il suo agente è in città in questi giorni e non è da escludere un contatto con la società per parlare della situazione.