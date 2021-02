Napoli, tunnel senza fine: Gattuso e la difficoltà di una rimonta senza punte

Altra vigilia complicatissima ieri per Rino Gattuso ed è bastato osservarlo in conferenza stampa per rendersene conto. Il tecnico del Napoli è parso decisamente seccato, anche esausto per questo momento difficile che sembra senza fine, prendendosi da un lato le responsabilità e sottolineando la volontà di tentare la rimonta col Granada, ma dall'altro ricordando di aver perso Osimhen e che l'unica punta in questo momento è il rientrante Mertens, tra l'altro atipica, e che al momento non ha più di 20 minuti. Non il massimo quando sulla carta hai bisogno addirittura di tre reti per ribaltare il bruttissimo risultato di 2-0 rimediato all'andata.

"Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, lo sono domani, ma abbiamo perso Osimhen e per il resto non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme lavorano sul campo, ma non sono pronti per essere disponibili. Mertens è fermo da tanto e avrà 10-20 minuti di autonomia.. Vedremo se ci sarà bisogno di lui", le parole di Gattuso in conferenza. Anche per questo il tecnico al solito 4-3-3 potrebbe preferire un 3-4-1-2, con Insigne e Politano a dividersi il peso dell'attacco e Zielinski da rifinitore. A centrocampo Bakayoko e Fabian con ai lati Di Lorenzo e Elmas (per preservare anche Mario Rui), a protezione di Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly bloccati per arginare le ripartenze del Granada che con un gol può praticamente mettere fine in ogni momento alle speranze di rimonta.