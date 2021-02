Napoli, ultimatum di De Laurentiis per Gattuso: il presidente caldeggia Benitez

vedi letture

Dopo la settima sconfitta in campionato, sarà settimana decisiva per il futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, Secondo quanto riportato da SportMediaset infatti, De Laurentiis non ha gradito la sconfitta con il Genoa, ma per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della una via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall'ambiente azzurro.