Napoli, Zielinski: "Non basta giocare bene per vincere. Torneremo grandi anche in A"

Piotr Zieliński, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko sul campo del Napoli: "Sicuramente non basta giocare bene, dobbiamo concretizzare le occasioni e vincere le partite. Se giochi contro le grandi squadre soffri e prima o poi subisci gol. Non è facile giocare contro la Juventus, dietro hanno grande fisicità: non è facile superare questo muro".

Perché ci sono tutte queste difficoltà in zona gol?

"Abbiamo creato qualcosa, non so perché non arrivano i gol. Forse dobbiamo tirare un po' di più da fuori area, dobbiamo lavorare perché giocando bene non è possibile perdere tutte queste partite".

Il calendario ora vi da una mano?

"È il bello del calcio affrontare tutte queste grandi squadre. Ora ci aspetta una gara fondamentale, non dobbiamo sbagliare perché vogliamo arrivare agli ottavi di Champions.

Sentite la responsabilità di dovervi ripetere dopo lo Scudetto?

"Certo, siamo campioni d'Italia. Siamo obbligati a far bene per ripeterci, non è facile. Ci manca qualcosa, ma ci sono ancora tante partite in cui possiamo fare bene e tornare in corsa per obiettivi importanti. Lo scorso anno ci è andato tutto benissimo, stasera ci siamo andati vicini ma non siamo riusciti a segnare. Le cose girano male, ma ci rifaremo e torneremo grandi anche in Serie A".