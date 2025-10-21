Neanche il tempo di festeggiare che il Napoli subisce un altro gol: il PSV si porta sul 5-2
Altro giro, altro gol. All'87' Pepi riporta a tre il margine di vantaggio sul Napoli con una gran bella azione del PSV. Palla in profondità alle spalle di Di Lorenzo, poi in area di rigore e Pepi deve solo spingere in fondo al sacco il 5-2.
09:45A Tutta C
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
