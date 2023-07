Non solo Brozovic, anche Cordaz può finire all'Al-Nassr: entrerà nello staff del club

Non solo Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Come riportato da Footmercato, il club saudita avrebbe messo nel mirino un altro interista, sebbene ora svincolato. Si tratta di Alex Cordaz, terzo portiere nerazzurro che dovrebbe dire addio al calcio giocato. Cordaz, grande amico di Brozovic, andrebbe all'Al-Nassr come allenatore dei portieri delle formazioni giovanili.