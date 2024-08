TMW Ore calde per Gudmundsson alla Fiorentina: c'è attesa per la risposta del Genoa

Dovrebbe definitivamente sbloccarsi in serata il trasferimento di Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina. Dopo aver avanzato nella serata di ieri la sua proposta, la società gigliata è ora in attesa di una risposta dal club rossoblù che può arrivare in serata. La seconda punta islandese, già a gennaio a un passo dal trasferimento a Firenze, nelle prossime ore potrebbe iniziare la sua avventura con la maglia gigliata dovesse nelle prossime ore il Genoa dire sì alla proposta formulata dalla società del presidente Commisso.

L'ultima proposta dei gigliati è da 7 milioni di euro per il prestito oneroso, che il Grifone incasserebbe dunque subito, ai quali si aggiungerebbe poi l'obbligo di riscatto, per una cifra finale che si attesta sui 25 milioni di euro.

La Fiorentina è stata a un passo da Gudmundsson già a gennaio. E proprio di quella offerta ha recentemente parlato Andres Blazquez, il CEO del Genoa: " a gennaio abbiamo rifiutato un'offerta della Fiorentina che si aggirava sui 30 milioni di euro, non perché non fosse una buona offerta, affatto, ma perché è arrivata a gennaio e avevamo bisogno di continuare a lottare per i primi 10 posti. Trattenerlo era fondamentale per raggiungere quell'obiettivo. Siamo felici che altri club notino il lavoro che stiamo svolgendo".