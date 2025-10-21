Orsi contro Sarri: “Si lamenta ora, ma poteva non firmare con la Lazio a giugno”

Fernando Orsi al veleno con Maurizio Sarri. Intervenuto al microfono di Radio Radio, l’ex portiere e allenatore si è soffermato sulle lamentele del tecnico della Lazio dopo l’ultima partita con l’Atalanta: Non capisco perché prima non era così polemico e ora si. Diceva “Sono rimasto per il popolo, per la gente”. E adesso invece?”, le parole di Orsi riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Orsi prosegue il suo ragionamento così: “Invece di lamentarsi adesso, quando gli hanno detto questa cosa poteva non firmare il contratto. Lamentarsi adesso è del tutto inutile. Non capisco perché adesso abbia preso questa direzione. È un alibi?“.

Da cosa bisogna ripartire al di là del mercato? Così rispose Sarri in conferenza domenica dopo il pareggio con l’Atalanta: "A giugno mi dissero che il mercato l'avrei fatto io. Staremo a vedere in futuro come si evolverà il mercato. Sicuramente se devo trovare un giocatore da non cedere è sicuramente Basic: lui da tutto sia tecnicamente che moralmente. Con me il primo anno fece più di 30 presenze, e l'ho rivisto con molta personalità. Cercheremo di tirare fuori tutto il potenziale".