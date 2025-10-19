La Juventus è smarrita, Orsi: "Tudor deve fare scelte. Ma il mercato è stato bizzarro"

La Juventus frena ancora: dal successo ottenuto contro l'Inter i bianconeri non hanno più vinto ed oggi contro il Como è arrivato il primo ko in campionato. L'ex portiere ed allenatore, Fernando Orsi, dagli studi di Sky Sport ha parlato della situazione della squadra di Igor Tudor.

Queste le sue parole: "Tudor è solo la punta dell'iceberg, ma questa situazione nasce da lontano. Però l'identità come la trovi dentro ad una squadra? Quando un allenatore fa delle scelte. Andando avanti con i suoi 9, 10, 11 giocatori. Ne cambi uno magari. Invece Tudor cambia moduli e giocatori di partita in partita facendo venire qualche dubbio alla squadra".

Fra l'altro oggi è mancata l'anima, la convinzione di andarla a pareggiare questa partita. Si può catagolare come partita andata male, ma poi bisogna voltare pagina, decidendo sistema e uomini. Non mi ha mai dato la sensazione durante la partita contro il Como di poterla pareggiare. Ora c'è subito la prova del nove in Champions League".

Parlando poi del mercato, spiega: "Quello della Juventus è stato un mercato un po' bizzarro. Portiamo giocatori, ma servivano tutti a questa causa? Certo, è la prima partita che perde, ma possiamo parlare di crisi quando arrivano più sconfitte, il Napoli ne ha raccolte tre al di là che due fossero scontri diretti con Milan e Manchester City. A livello di organizzazione però manca un po' di lucidità".