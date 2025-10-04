Lecce, Camarda in panchina. Orsi: "Io l'avrei fatto giocare e convocato in Nazionale"

Alle ore 15.00 scenderanno in campo Parma e Lecce, in un match valido per la 6^ giornata di Serie A. Il tecnico dei salentini Di Francesco decide di lasciare in panchina Francesco Camarda, preferendogli dal primo minuto Stulic nel ruolo di riferimento centrale del tridente offensivo (con Pierotti e Sottil sulle corsie esterne).

Una scelta che ha fatto discutere negli studi di Sky Sport, come si evince dalle parole dell'ex portiere - e ora opinionista sportivo - Nando Orsi: "Va bene l'allenamento, ma i giocatori crescono muscolarmente anche giocando partite importanti. Camarda aveva segnato contro il Bologna: io l'avrei fatto giocare dal primo minuto oggi".

Oltre al desiderio di vedere Camarda in campo dall'inizio nel match contro i gialloblù di Cuesta, Orsi avrebbe voluto anche che fosse presente nella lista dei convocati di Gattuso per le gare contro Estonia e Israele valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: "Ho visto che Zaccagni dovrà saltare per infortunio la Nazionale ed è stato chiamato al suo posto Piccoli. Zaccagni fa un mestiere, Piccoli ne fa un altro. Camarda fa il centravanti: perché non provare a convocare lui? Potrebbe essere una scommessa vincente oppure no, ma io in questo momento non lo posso sapere".