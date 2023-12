Osimhen pronto al rinnovo con il Napoli? Repubblica frena: "Il sì ancora non c'è"

L'annuncio di ieri di Aurelio De Laurentiis aveva fatto impazzire Napoli: "Siamo alla firma del contratto", aveva spiegato il numero uno azzurro, felice per la fine della telenovela che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Victor Osimhen si prepara dunque a restare a Napoli, con un nuovo contratto, ma per Repubblica è ancora troppo presto per cantare vittoria.

Il quotidiano, infatti, racconta come il grande entusiasmo sia per ora troppo prematuro. Osimhen, infatti, non avrebbe ancora dato il suo sì definitivo al rinnovo, nemmeno dopo l'ultimo incontro tra il Napoli e l'agente Calenda, a Madrid prima della partita contro il Real. Per la firma, dunque, servirà ancora un po' di tempo, ma la sensazione è che le parti siano più vicine che mai.