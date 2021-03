Padovan: "Difficile che Agnelli si auto processi, confermerà Pirlo. Risultati non sono sorprendenti"

vedi letture

Il giornalista, Giancarlo Padovan, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Benevento, che pone praticamente fine ai sogni scudetto dei bianconeri, ora a -10, con lo stesso numero di partite giocate, dall'Inter: "La scelta di Pirlo è stata fatta dalla società e da Agnelli. Difficile che Andrea Agnelli si auto processi, quindi confermerà Pirlo. C'è da chiedersi se alla fine della stagione il tecnico avrà ancora credibilità per guidare la Juventus. In tre settimane è finito tutto. La Juve è una squadra che nessuno sa in questo momento che tipo di calcio giochi. La Juventus aveva un allenatore, Sarri. Bastava andare avanti con il contratto ma sono state fatte scelte diverse. A mio avviso questi risultati dei bianconeri non sono sorprendenti, sono frutto di scelte sbagliate".